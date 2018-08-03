Выяснением обстоятельств убийства российской съёмочной группы в Центральной Африке займётся группа журналистов
Об организации независимого расследования в эфире «Эха Москвы» рассказал журналист Максим Шевченко. Он призвал российские власти поддержать создание расследовательской группы.
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко готовили фильм о частной военной компании Вагнера. Съёмочную группу убили в Центральноафриканской республике в минувший понедельник. Мотив и обстоятельства до сих пор неизвестны.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
midnightblues 03 августа 2018 | 08:00
Идиотизму пригожинских нет предела,все то,что они пытались скрыть,будет известно теперь всей планете
ensebeo 03 августа 2018 | 08:02
провластный Шевченко организует независимое расследование. От кого оно будет независимым?!)))