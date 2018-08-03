Работники Эйфелевой башни прекратили забастовку

Сегодня они собираются принять туристов. В компании, которая управляет башней, уточнили, что все обладатели билетов на 1 и 2 августа получат компенсацию. Забастовка началась первого числа. Она в частности была связана с неравномерным распределением нагрузки среди сотрудников. Такая ситуация сложилась после введения новой схемы допуска туристов – посетителей с электронными билетами решили пропускать через отдельный вход. У сотрудников, которые его обслуживают, нагрузка оказалась меньше, чем у остальных. Компания-работодатель пообещала разобраться с этим вопросом.