Работники Эйфелевой башни прекратили забастовку
Сегодня они собираются принять туристов. В компании, которая управляет башней, уточнили, что все обладатели билетов на 1 и 2 августа получат компенсацию. Забастовка началась первого числа. Она в частности была связана с неравномерным распределением нагрузки среди сотрудников. Такая ситуация сложилась после введения новой схемы допуска туристов – посетителей с электронными билетами решили пропускать через отдельный вход. У сотрудников, которые его обслуживают, нагрузка оказалась меньше, чем у остальных. Компания-работодатель пообещала разобраться с этим вопросом.
Комментарии1
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fessgray 03 августа 2018 | 07:40
ввооот! как нужно! нагрузка неравномерная! и сразу у компании убытки! она идет на встречу решает.
А у нас жрать нечего, пенсии отобрали и все равно все по домам.
Они у нас пенсии забрали, а мы должы были всероссийскую забастовку устроить. Но где там.
Для этого нужно иметь гордость, смелость и силу духа ... это не про жалких людей, потомков великого народа, который когда то населял территорию современной России.