Кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» намерен организовать независимый референдум о пенсионной реформе
Об этом Илья Свиридов сообщил на своей странице в Facebook’е. Он рассказал, что в ближайшее время собирается создать инициативную группу и подготовить документы для Центризбиркома. Одновременно проведения референдума добивается КПРФ. На днях коммунисты подали вторую по счёту заявку. Первая была отклонена из-за претензий к формулировке вопроса.
Комментарии1
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yralez 03 августа 2018 | 07:49
Мели Емеля, твоя неделя.