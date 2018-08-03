Заседание по жалобе на арест экс-главы МЧС Кузбасса отложили из-за его болезни

Кемеровский областной суд перенес на 9 августа рассмотрение апелляционной жалобы защиты бывшего руководителя ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, обжаловавшей его арест, передал корреспондент агентства «Интерфакс-Сибирь» из зала суда.

Суд отложен в связи с невозможностью участия в сегодняшнем заседании обвиняемого, который в настоящее время находится в больнице.

Как сообщалось, всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» арестованы 11 обвиняемых. В их числе технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре.

Также среди фигурантов дела четверо сотрудников МЧС: экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара А.Бурсин.

В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.