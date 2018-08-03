Президент США утверждает, что Россия была недовольна его победой на выборах

Об этом Дональд Трамп сказал, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, сообщает газета The Hill. Американский лидер при этом добавил, что отлично поладил с российским коллегой.

Во время недавнего российско-американского саммита в Хельсинки президенту Владимиру Путину был задан вопрос о том, хотел ли он победы Трампа. Российский лидер ответил утвердительно, подчеркнув, что это было обусловлено высказываниями Трампа о нормализации отношений между Россией и США.