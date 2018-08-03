Президент США утверждает, что Россия была недовольна его победой на выборах
Об этом Дональд Трамп сказал, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, сообщает газета The Hill. Американский лидер при этом добавил, что отлично поладил с российским коллегой.
Во время недавнего российско-американского саммита в Хельсинки президенту Владимиру Путину был задан вопрос о том, хотел ли он победы Трампа. Российский лидер ответил утвердительно, подчеркнув, что это было обусловлено высказываниями Трампа о нормализации отношений между Россией и США.
Комментарии4
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sempai 03 августа 2018 | 07:47
"Два сапога пара..." или " Один другого стоит..."
yralez 03 августа 2018 | 07:51
Научился у своих кремлевских шефов........пропагондонить.
art_ 03 августа 2018 | 07:51
были одновременно и рады, и не рады. так бывает с некоторыми
harmaa 03 августа 2018 | 07:54
Так были недовольны, что публично шампанским горе глушили.