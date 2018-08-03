Россиянку, работавшую в американском посольстве в Москве, заподозрили в шпионаже в пользу России
Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на источник в спецслужбах. Имя сотрудницы и её должность газета не называет. Известно лишь, что женщину наняла Секретная служба США. У сотрудницы был, в том числе, доступ к графикам американского президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.
В 2016 году служба безопасности при американской димписсии обратила внимание на частые встречи сотрудницы с представителями ФСБ России без санкции начальства. По данным газеты, россиянку уволили без лишней огласки, чтобы не портить имидж Секретной службы США. Увольнение, по словам источника, произошло перед массовой высылкой американских дипломатов из России в прошлом году.
Комментарии4
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balamuto 03 августа 2018 | 07:45
Россиянка узнала секретные данные размеры членов у посла, консула, второго секретаря..Ужжос!
andre_klimov 03 августа 2018 | 07:56
balamuto:
Не опошляйте. Она была на задании - собирала образцы биоматериалов...
income 03 августа 2018 | 08:06
Наивные американцы! Они как бы даже не предполагают офицерских званий у мусорщиков, уборщиц, поваров и т.д. в посольствах и по месту проживания послов и консулов.
gitel21 03 августа 2018 | 08:06
Секретная служба США наняла россиянку? Вербовка оказалась неудачной.