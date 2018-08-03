В Тверской области сегодня открывается рок-фестиваль «Нашествие»
В этом году подготовка сопровождалась скандалом. Сразу несколько групп отказались от участия из-за сотрудничества организаторов с Минобороны России. В сообщениях музыкантов говорилось, что рок-музыка не совместима с милитаризмом.
Комментарии4
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lenin3 03 августа 2018 | 07:35
Газманов с Михайловым будут?)))
barsuchok 03 августа 2018 | 08:02
Нашествие Батыя или что похуже?
sg93 03 августа 2018 | 08:04
Кто то заметит отсутсвие этих неудачников. Хоть на полпроцента станет меньше зрителей?
Но своего эти дебилы добились. Их названия хоть кто то услышал.
С..ка, не нравится фармат фестиваля - забей и даже не собираяся туда. Организуй свой, найди "мирных" спонсоров. Но когда кушать нечего станет, ты для спонсора и "мурку" споешь и скоморохом спляшешь.. Вон навального раскручивайте, а то что то загрустил. И вместе с пускьками свое нашествие-пришествие делайте. Вопрос только кто туда пойдет
ЗЫ Это для эха "скандал". Нормальные люди и не заметили как мышь в кустах тихо испортила воздух..
midnightblues 03 августа 2018 | 08:05
Своеобразно в этой территории понимают слово рок
Вообще-все это безграмотная попса