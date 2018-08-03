Мария Бутина, арестованная в Соединённых штатах, не может связаться с родственниками, сообщает посольство России в США

Кроме того, по словам дипломатов, россиянке отказывают в стоматологической помощи. В посольстве рассказали, что Бутиной дали право на телефонные звонки, однако разговоры так и не состоялись, тюремная администрация объяснила это техническими трудностями. В США Бутину обвиняют в незаконном лоббировании интересов России. МИД нашей страны называет арестованную россиянку политзаключённой.