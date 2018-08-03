Мария Бутина, арестованная в Соединённых штатах, не может связаться с родственниками, сообщает посольство России в США
Кроме того, по словам дипломатов, россиянке отказывают в стоматологической помощи. В посольстве рассказали, что Бутиной дали право на телефонные звонки, однако разговоры так и не состоялись, тюремная администрация объяснила это техническими трудностями. В США Бутину обвиняют в незаконном лоббировании интересов России. МИД нашей страны называет арестованную россиянку политзаключённой.
Комментарии4
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goga_s 03 августа 2018 | 07:26
ВАНГУЮ - вся эта история, изначально, была затеяна, что бы "кто то" мог в нужный момент сказать - ..вы на себя то посмотрите? Какие к нам претензии, ТОГДА?...
Вот только "загадка" - кто же этот "кто то"?
хи-хи
igorrrpadlowitchs 03 августа 2018 | 07:44
goga_s: не может связаться с родственниками. В российском СИЗО люди по нескольку месяцев не могут связаться с адвокатом , не говоря о родственниках! Тем более , зная наших, сами запретили родственникам выходить на связь, чтоб потом кричать о 'зверствах' в американской тюрьме!
luger_max_otto 03 августа 2018 | 07:39
Благонамеренный анекдот 1980 года:
Выходят двое с лекции о международном положении. Один другого спрашивает: ну, как ты понял нашу политику сейчас. - Я так понял: нам надо обменять Сахарова на персидского шаха, шаха на заложников, а заложников на американскую пшеницу.
niko1268 03 августа 2018 | 07:46
То чувство когда не интересна судьба шпиенки олигархофф с низкой соц ответственностью)))))