Минюст России прорабатывает механизм ликвидации НКО, финансируемых из США
Ведомство готовит соответствующий законопроект, пишет газета «Ведомости». Речь идёт о некоммерческих организациях, которые действуют в ущерб России, — поясняется в документе. Ликвидация подобных организаций предусмотрена законом, принятым ещё в 2012 году. Однако по словам главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, в отношении НКО этот закон не применялся ни разу. Чем вызвана активизация борьбы с некоммерческими организациями, которые финансируются из США, Минюст не пояснил. В «Агоре» считают, что это может быть связано с делом задержанной в Соединённых штатах россиянки Марии Бутиной – её обвинили в работе иностранным агентом без регистрации.
Комментарии5
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zztop1960 03 августа 2018 | 07:20
День ВДВ в Юрмале 1992 год https://www.youtube.com/watch?v=j-w_ZEONsDs
putn_pnh 03 августа 2018 | 07:47
zztop1960: ))
barsuchok 03 августа 2018 | 07:28
Гайки закручивают, резьба пока держит, вот только долго ли?
fessgray 03 августа 2018 | 07:29
опять воронеж бомбят?! у государства нет денег и мы держимся, изыскиваем иностранные финансирования, но и тут нельзя ... а че можно то?! Жить вплоть до пенсионного возраста и умирать?! Все остальное нельзя?
stas12006 03 августа 2018 | 07:45
Амениканские нко действуют против путинского режима , не потив России, они наоборот в интересах России действуют. путин это не Россия