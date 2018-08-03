Экс-сотруднику МЧС, обвиняемому по делу о пожаре в ТЦ Кемерова, не удалось оспорить арест

Кемеровский областной суд оставил в силе постановление о продлении ареста в отношении бывшего начальника отдела надзора регионального главка МЧС Григория Терентьева, который обвиняется в халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», унесшем жизни 60 человек, сообщает ТАСС.

«Постановление Центрального районного суда города Кемерова > в отношении Терентьева Григория Николаевича оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказала судья Ирина Каримова. 19 июля срок содержания под стражей Терентьеву, арестованному первоначально до 25 июля, был продлен на 2 месяца, до 25 сентября.

На аресте наставал представитель Следственного комитета, его позицию поддержали потерпевшие и прокурор.

Адвокат и сам обвиняемый просили суд изменить меру пресечения на домашний арест, Терентьев рассказал, что сначала считал предъявление ему обвинения ошибкой следствия из за сложности дела, но сейчас уверен, что СК «не намерен разбираться» и «приобщает только материалы для сгущения красок». «Я не намерен никуда не скрыться, > я полностью уверен в своей невиновности. > У меня уже все изъяли дома, как я могу повлиять на органы следствия? У меня малолетний ребенок, жена, никакого влияния на свидетелей я не оказывал», — сказал он.

По словам адвоката, еще к 19 июля были допрошены практически все сотрудники ГУ МЧС по Кемеровской области, при этом показания, в которых они говорили о процедуре формирования проверок, не приобщены к материалам дела.

Сегодня в суде также планировалось рассмотреть жалобу на продление ареста бывшему начальнику ГУ МЧС по региону Александру Мамонтову, но он был госпитализирован из СИЗО в больницу, поэтому заседание может быть отложено. Терентьеву и Мамонтову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»). По версии следствия, они не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания ТЦ «Кемеровским кондитерским комбинатом» (ККК, основной собственник ТЦ).