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07:06, 03 августа 2018

Останкинский суд Москвы арестовал трёх сестёр, обвиняемых в убийстве отца Михаила Хачатуряна

Заседание проходило в закрытом режиме. Самой младшей из обвиняемых 17 лет. Решение об аресте будет обжаловано, рассказал «Эху Москвы» адвокат Алексей Паршин. Как отмечает сайт «Медиазона», сёстры признали вину. Они говорят, что отец постоянно их избивал, унижал, угрожал убийством и не выпускал из квартиры.

Комментарии

1

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lenin3 03 августа 2018 | 07:14

А полицаям-то какая радость от девок:отчетность с раскрываемостью повышается,как -никак сразу три убийцы пойманы(про наркоту с оружием,найденые в машине папаши уже не говорят),это вам не Чикатило ловить.Премии и медали уже обеспечены.А версия об издевательстве над дечерьми никому не нужна,вот и родственники,говорящие об убитом только хорошее,уже подключились...

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