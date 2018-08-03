Останкинский суд Москвы арестовал трёх сестёр, обвиняемых в убийстве отца Михаила Хачатуряна

Заседание проходило в закрытом режиме. Самой младшей из обвиняемых 17 лет. Решение об аресте будет обжаловано, рассказал «Эху Москвы» адвокат Алексей Паршин. Как отмечает сайт «Медиазона», сёстры признали вину. Они говорят, что отец постоянно их избивал, унижал, угрожал убийством и не выпускал из квартиры.