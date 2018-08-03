Инициативная группа по референдуму о пенсионной реформе соберётся для утверждения новой формулировки вопроса

Ранее Центризбирком отклонил вариант, предложенный коммунистами. А затем уведомление о референдуме подала ещё одна группа. В Центризбиркоме не знают, кто именно кроме КПРФ инициировал референдум против повышения пенсионного возраста. Так, во всяком случае, утверждает глава комиссии Элла Памфилова. Некая инициативная группа неделю назад направила уведомление в столичный избирком. И предложила россиянам ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы не менялся возраст, установленный законодательством о пенсионном обеспечении. И люди уходили на пенсию так же как сейчас. Мужчины в 60, женщины в 55 лет. Формулировка вопроса, как пишут СМИ, похожа на ту, которую коммунисты со второй попытки согласовали с Центризбиркомом. Но по закону в случае подачи двумя региональными подгруппами инициатив по проведению референдума по одному и тому же вопросу, зарегистрировать могут только одну — ту, что первой подала документы. Памфилова посоветовала коммунистам на Москве не зацикливаться и подать уведомления на проведение референдума в других российских регионах. Такой вариант законом не запрещён. Правительственный законопроект, который предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме. Ожидается, что окончательно документ примут осенью. Предложение повысить пенсионный возраст вызвало протесты во многих российских городах.

Между тем, кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» намерен независимо от КПРФ организовать референдум о пенсионной реформе. Об этом Илья Свиридов сообщил на своей странице в Facebook'е. Он рассказал, что в ближайшее время собирается создать инициативную группу и подготовить документы для Центризбиркома. Одновременно проведения референдума добивается КПРФ. На днях коммунисты подали вторую по счёту заявку. Первая была отклонена из-за претензий к формулировке вопроса.