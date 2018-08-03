Американские сенаторы вновь хотят ужесточить антироссийские санкции
Ряд предложенных мер непосредственно касается Владимира Путина. Законопроект представила в Конгрессе группа демократов и республиканцев. Он предусматривает новые персональные санкции против олигархов и политиков, которые содействуют коррупционным действиям в интересах Путина. Сенаторы также потребовали подготовки доклада об активах и состоянии президента России, сообщает Bloomberg.
В документе также говорится об ограничениях операций, связанных с российским госдолгом и импортом российского урана, мерах в отношении энергетического и финансового секторов России, запрете американским гражданам участвовать в некоторых проектах по добыче нефти. Кроме того, Госдепарт должен решить, относить ли Россию к государствам-спонсорам терроризма.
Один из авторов инициативы, республиканец Линдси Грэм пояснил, что их главное намерение состоит в том, чтобы «вводить сокрушительные санкции и другие меры в отношении путинской России, пока тот не прекратит вмешиваться в электоральный процесс США», не остановит кибератаки, не выведет войска с Украины и не оставит попыток посеять хаос в Сирии.
В свою очередь, демократ Роберт Менендез назвал целью проекта — «закрутить Кремлю гайки» и сделать так, «чтобы Путин наконец понял, что США не будут больше мириться с его поведением».
Законопроект был представлен на фоне сообщений о продолжающихся попытках Москвы повлиять на выборы в США и вывода разведслужб о вмешательстве России в американскую президентскую кампанию 2016 года.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
goga_s 03 августа 2018 | 07:16
"...группа демократов и республиканцев..." - как много содержится именно в этой фразе!
В "Воронеже" уже приготовились?
хи-хи
vladimir_na_echo 03 августа 2018 | 07:47
goga_s: на самом деле в Сауспарке была роскошная серия на эту тему, когда Картмен попадает в прошлое, когда отцы отснователи формировали США. Там прямо сказано было, что делать мы будем одно, а говорить всему миру другое. Двойные стандарты фигли )))
Скажите уже прямо: нам плевать на Сирию, Украину и вмешательства. Нам интересно быть хозяином мира, мы хотим и дальше грабить ресурсы всей планеты. Конкуренты не нужны, да ещё какая-то Россия, что она вообще о себе думает, можно подумать у неё есть история и культура как у нас. Заодно уничтожаем своих полит конкурентов.
Всегда и всему причиной только деньги и власть, а не какие-то мифические заботы о населениях.
putn_pnh 03 августа 2018 | 07:53
vladimir_na_echo: Всё ведь на пользу, Володя?
barsuchok 03 августа 2018 | 07:22
Чем хуже, тем лучше.
baran_provokator 03 августа 2018 | 07:30
когда уже эти ехидны покаются?
sergo_25_26 03 августа 2018 | 07:32
Животворящие санкции на подходе. Не за горами старая добрая схема - нефть в обмен на продовольствие. Привел путин к величию.... решил со штатами потягаться....ну-ну.
chubuk 03 августа 2018 | 07:34
"Если собака укусила человека...." - это не интересно. Гораздо интереснее чем ответят кремлевские рептилоиды - до этого им удавалось своими ответами привести в изумление.
ramun 03 августа 2018 | 07:45
Пора,а то уже других поводов для смеха у россиян нет.
А так, дружно посмеются вместе над глупыми пиндосами и пойдут дальше развиваться.
putn_pnh 03 августа 2018 | 07:55
Небезразличные люди. Всегда помогают российской экономике.