Американские сенаторы вновь хотят ужесточить антироссийские санкции

Ряд предложенных мер непосредственно касается Владимира Путина. Законопроект представила в Конгрессе группа демократов и республиканцев. Он предусматривает новые персональные санкции против олигархов и политиков, которые содействуют коррупционным действиям в интересах Путина. Сенаторы также потребовали подготовки доклада об активах и состоянии президента России, сообщает Bloomberg.

В документе также говорится об ограничениях операций, связанных с российским госдолгом и импортом российского урана, мерах в отношении энергетического и финансового секторов России, запрете американским гражданам участвовать в некоторых проектах по добыче нефти. Кроме того, Госдепарт должен решить, относить ли Россию к государствам-спонсорам терроризма.

Один из авторов инициативы, республиканец Линдси Грэм пояснил, что их главное намерение состоит в том, чтобы «вводить сокрушительные санкции и другие меры в отношении путинской России, пока тот не прекратит вмешиваться в электоральный процесс США», не остановит кибератаки, не выведет войска с Украины и не оставит попыток посеять хаос в Сирии.

В свою очередь, демократ Роберт Менендез назвал целью проекта — «закрутить Кремлю гайки» и сделать так, «чтобы Путин наконец понял, что США не будут больше мириться с его поведением».

Законопроект был представлен на фоне сообщений о продолжающихся попытках Москвы повлиять на выборы в США и вывода разведслужб о вмешательстве России в американскую президентскую кампанию 2016 года.