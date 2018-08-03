Группа журналистов проведёт независимое расследование убийства россиян в Центральной Африке
В неё могут войти друзья Орхана Джемаля и других погибших. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал журналист Максим Шевченко.
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко готовили фильм о частной военной компании Вагнера. Съёмочную группу убили в Центральноафриканской республике в минувший понедельник. Мотив и обстоятельства до сих пор неизвестны.
Комментарии4
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nepeanois 03 августа 2018 | 07:10
а что изменится? ну выяснят они, допустим, что убили люди пригожина. и что? пригожина арестуют? или уткина посадят? или хотя бы исполнителей накажут?
щас!
ramun 03 августа 2018 | 07:36
nepeanois:
ramun 03 августа 2018 | 07:39
ramun: Всегда все меняется.Люди могут влиять на направление.
piterjanis 03 августа 2018 | 07:15
Ну узнают они,что Ходорковский виноват и что? Запад Ходора не выдаст.