Группа журналистов проведёт независимое расследование убийства россиян в Центральной Африке

В неё могут войти друзья Орхана Джемаля и других погибших. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал журналист Максим Шевченко.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко готовили фильм о частной военной компании Вагнера. Съёмочную группу убили в Центральноафриканской республике в минувший понедельник. Мотив и обстоятельства до сих пор неизвестны.