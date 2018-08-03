Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по работе со школьниками, склонными к агрессии

Об этом со ссылкой на ведомство сообщает газета «Известия». В рекомендациях перечисляются поводы для того, чтобы взять ребёнка под особый контроль. Это, в том числе, агрессивные действия по отношению к окружающим, разочарование во взрослых, ощущение социальной несправедливости, низкие оценки и отказ от общения с одноклассниками.