Арестованный по делу о шпионаже в пользу Украины бывший офицер Черноморского флота объявил голодовку в «Лефортово»

Как выяснили правозащитники, Леонид Пархоменко отказывается от еды уже 18 дней. Посетившим его членам ОНК, Пархоменко стал рассказывать, что его семью начали травить в результате действий следователя. Арестованному не дали договорить, его отправили обратно в камеру, пишет РБК.

Пархоменко задержали в Севастополе в 2016 году. ФСБ считает, что он работал на главное управление разведки Минобороны Украины и передавал Киеву данные, связанные с Черноморским флотом, которые являются государственной тайной.