Арестованный по делу о шпионаже в пользу Украины бывший офицер Черноморского флота объявил голодовку в «Лефортово»
Как выяснили правозащитники, Леонид Пархоменко отказывается от еды уже 18 дней. Посетившим его членам ОНК, Пархоменко стал рассказывать, что его семью начали травить в результате действий следователя. Арестованному не дали договорить, его отправили обратно в камеру, пишет РБК.
Пархоменко задержали в Севастополе в 2016 году. ФСБ считает, что он работал на главное управление разведки Минобороны Украины и передавал Киеву данные, связанные с Черноморским флотом, которые являются государственной тайной.
Комментарии3
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stoik33 03 августа 2018 | 07:03
Кричит: "Передайте Путину, что я Патриот."
grazschdanin 03 августа 2018 | 07:06
Сенцова с его рекордом ему все равно уже не догнать.
goga_s 03 августа 2018 | 07:20
Со "шпионажем" так рьяно борются те, чьи деньги и дети находятся в "лагере врага"!
Ну это же классика - ...держи вора!....