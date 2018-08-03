Российские журналисты, погибшие в Центральной Африке, по всей вероятности, хорошо понимали язык напавших на них людей
Об этом рассказал водитель, который выжил после нападения, утверждают источники центральноафриканских СМИ. По их данным, сейчас водитель находится под стражей, сообщает телеканал «Дождь».
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в минувший понедельник. В Центральной Африке они снимали документальный фильм о частной военной компании Вагнера.
Комментарии7
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sg93 03 августа 2018 | 07:02
Медуза пишет:
"29 июля, на следующий день после прибытия в ЦАР, журналисты отправились на базу в поместье Беренго, где, по данным СМИ, размещены наемники. Туда их не пустили, потребовав аккредитацию местного Минобороны, которую они якобы могли получить через пять дней. В тот же день двое полицейских встретили журналистов около отеля и потребовали взятку в 100-120 долларов из-за «незаконного» использования съемочной аппаратуры. Россияне заплатили им. На следующий день они должны были поехать на встречу с консультантом из миссии ООН («фиксером», помогающим устроить съемки) по имени Мартин — в город в 400 километрах от столицы ЦАР. Они отправились туда с водителем, которого рекомендовал Мартин. Водитель был с ними и накануне и переводил им требование полицейских о взятке. Водитель заявил, что этот путь может занять около полутора дней из-за блокпостов и плохой дороги. С собой у журналистов были около 8,5 тысячи долларов наличными и аппаратура, в том числе две дорогие камеры."
Эхо пытается навязать мысль что напали говорящие по-русски?
ivanov356 03 августа 2018 | 07:05
sg93: ЭХО не пытается,просто пригожинский догадливый.
arye_11 03 августа 2018 | 07:16
ivanov356:
Поскольку шофер языка разговора не знал, но определяет его как арабский, тут особого места для маневра нет, - либо российские журналисты понимали арабский либо нападающие говорили по русски.
Одно из двух.
Ставлю 10 против 90 на второе.
sg93 03 августа 2018 | 07:41
ivanov356:
Слышь, пацан! Ты все знаешь, везде шастаешь, в каждую дырку залезешьь Кто такие пригожинские? Да еще и догадливые?
j_partizan 03 августа 2018 | 07:09
Офигеть как всё запущено.
Не представляю кому всё это разгребать в России.
na555 03 августа 2018 | 07:11
По русски говорили?
estamp 03 августа 2018 | 08:09
Аффигеть! Водила, завезший клиентов в засаду, где их убили, а его оставили в живых, да здешних хомок уважаемый свидетель. И им даже пох что свидетель якобы не разглядел цвет кожи напавших. И что в ЦАР всех белых поди знают. И что это за "решала" Мартин? И что за источники центральноафриканских СМИ? Эхо тоже не зарефлексирует давать сомнительную инфу по десять раз в день несколько дней, если она классово... тьфу расово... тьфу либеральноверная.