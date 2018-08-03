Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по работе со школьниками, склонными к агрессии
Об этом со ссылкой на ведомство сообщает газета «Известия». В рекомендациях перечисляются поводы для того, чтобы взять ребёнка под особый контроль. Это, в том числе, агрессивные действия по отношению к окружающим, разочарование во взрослых, ощущение социальной несправедливости, низкие оценки и отказ от общения с одноклассниками.
Комментарии2
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prof57 03 августа 2018 | 06:14
Блин, а если 90% взрослых граждан и 80% учителей так относятся к жизни и действиям власти?
tat3383 03 августа 2018 | 06:28
Учителям придется писать больше программ, мониторингов, планов, графиков, отчетов