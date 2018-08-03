Победители литературной премии в Тверской области должны воспевать человека труда, заявил губернатор Игорь Руденя
Победители литературной премии в Тверской области должны воспевать человека труда и посвящать произведения приоритетным для развития региона темам, заявил губернатор региона Игорь Руденя. Выступая на заседании правительства он потребовал, чтобы все произведения, получающие региональную литературную награду имени Николая Гумилёва, содержали три темы: демография, укрепление нравственности и развитие экономики, пишет газета Коммерсант. Губернатор добавил, что жителям области нужна пропаганда.
Комментарии12
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astet 03 августа 2018 | 05:38
Литераторы России
должны воспевать российскую элиту:
жуликов и воров
Путина, Сечина, Ротенбергов,
бандитов Кадырова, ополченцев,
казаков с нагайками,
ОМОН с дубинками,
в общем всё, чем гордится
действующая власть!
igorrrpadlowitchs 03 августа 2018 | 05:55
astet: вата ватная , а не губернатор!
klukvik 03 августа 2018 | 05:40
труд, за который не платят - рабский труд. нахрен его воспевать, Руденя?
rihard 03 августа 2018 | 05:50
Ну губернатор идиот, что тут поделать.
ura_123 03 августа 2018 | 06:20
Воспевать развитие экономики! Вот даже интересно,по каким критериям выбирают победителей в Букер?
Да и Гумилёв воспевающий демографию и экономику...
midnightblues 03 августа 2018 | 06:47
ura_123: Я бы начал с порнографически-эротического романа об агентах в проклятой британии.Можно соединить с демографией,презервативы иногда рвутся.
Второе место-это патриотизм,300 вагнеровцев
Ну и о труде можно написать интересно,страдал Гаврила трудоебством,Гаврила трудоебом был
sparky 03 августа 2018 | 06:25
Что же губер в качестве награды не предложил расстрел победителям, как его духовные предки наградили Н. Гумилева?
midnightblues 03 августа 2018 | 06:49
sparky: По иронии судьбы как раз теория Гумилева точно характеризует время таких особей
Называется оно фазой Обскурации
astlire 03 августа 2018 | 06:26
"...демография, укрепление нравственности и развитие экономики,..."(с)
в смысле,- "по@баться, помолиться, и вкалывать за копейки до гробовой доски"
eniro 03 августа 2018 | 06:38
Ну, раз нужна пропаганда, то не предложить-ли его секретарше эту литературную награду, за написание честных мемуаров о самом губернаторе. Думаю будет тверской бестселлер, а то и круче...
midnightblues 03 августа 2018 | 06:51
eniro: astlire: Вот тут думаю,ничего интересного не выйдет
Обычная жизнь идиота
Украл-оттрахал пару баб,нажрался,поехал на работу
Но идея-что холопы должны кланяться и молиться правильная
Не старика же Хэма им читать
ugas 03 августа 2018 | 06:49
"Нужна пропаганда"... Да где же ее взять в нынешней России?