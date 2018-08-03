Победители литературной премии в Тверской области должны воспевать человека труда, заявил губернатор Игорь Руденя

Победители литературной премии в Тверской области должны воспевать человека труда и посвящать произведения приоритетным для развития региона темам, заявил губернатор региона Игорь Руденя. Выступая на заседании правительства он потребовал, чтобы все произведения, получающие региональную литературную награду имени Николая Гумилёва, содержали три темы: демография, укрепление нравственности и развитие экономики, пишет газета Коммерсант. Губернатор добавил, что жителям области нужна пропаганда.