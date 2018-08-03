Выяснением обстоятельств убийства российской съёмочной группы в Центральной Африке займётся группа журналистов
Выяснением обстоятельств убийства российской съёмочной группы в Центральной Африке займётся группа журналистов. Об организации независимого расследования в эфире «Эха» сообщил журналист Максим Шевченко. Он призвал российские власти поддержать создание расследовательской группы.
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко готовили фильм о частной военной компании Вагнера. Съёмочную группу убили в Центральноафриканской республике в минувший понедельник. Мотив и обстоятельства до сих пор неизвестны.
Комментарии3
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kochar 03 августа 2018 | 05:38
"...Он призвал российские власти поддержать создание расследовательской группы."
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Разбежался.
prof57 03 августа 2018 | 06:01
Чем дальше продвигается расследование убийства журналистов... Тем больше всплывает фактов их детского и неадекватного поведения. А ведь они бывали в зонах многих военных конфликтов. Их действия понятны только если они считали, что дуракам везет.
punyoshohlai 03 августа 2018 | 06:09
Он призвал российские власти поддержать...
Вроде не маленький, а в Деда Мороза верит