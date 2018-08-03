Выяснением обстоятельств убийства российской съёмочной группы в Центральной Африке займётся группа журналистов. Об организации независимого расследования в эфире «Эха» сообщил журналист Максим Шевченко. Он призвал российские власти поддержать создание расследовательской группы.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко готовили фильм о частной военной компании Вагнера. Съёмочную группу убили в Центральноафриканской республике в минувший понедельник. Мотив и обстоятельства до сих пор неизвестны.