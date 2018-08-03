Президент США утверждает, что Россия была недовольна его победой на выборах
Президент США утверждает, что Россия была недовольна его победой на выборах. Об этом Дональд Трамп сказал, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, сообщает газета The Hill. Американский лидер при этом добавил, что отлично поладил с российским коллегой.
Во время недавнего российско-американского саммита в Хельсинки президенту Владимиру Путину был задан вопрос о том, хотел ли он победы Трампа. Российский лидер ответил утвердительно, подчеркнув, что это было обусловлено высказываниями Трампа о нормализации отношений между Россией и США.
Комментарии10
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felik23 03 августа 2018 | 05:21
*****Президент США утверждает, что Россия была недовольна его победой на выборах****
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Трампа понесло.....И смех и грех.
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https://youtu.be/IMMDHPB5lC4
astet 03 августа 2018 | 06:13
felik23: Россия настолько была недовольна
победой Трампа,
что шабаш вурдалаков, именуемый Госдумой,
отметил эту победу почтительным вставанием???
na555 03 августа 2018 | 05:45
Ну конечно, они даже с горя шампусик пили за упокой души и тамадой был Жирик.
kochar 03 августа 2018 | 05:46
А пробка от шампанского в ГД и аплодисменты переходящие в оргазм?
eniro 03 августа 2018 | 05:54
Запомни на будушее Володя -это ОН должен позвать тебя замуж, а ТЫ - убежать! А не наоборот, как было в прошлый раз!
aler_il1 03 августа 2018 | 05:56
Имбецил с явным отрывом от реальности. И сторонники у него такие же.
snaker 03 августа 2018 | 06:02
Похоже, что Трампу кажется, что дешевый шампусик это оскорбление, а овации были не слишком продолжительными, да и симонянша недостаточно кругов с флагом наездила. Тщательнее надо было и с долей фанатизма.
plidurok Андрей Филимонов 03 августа 2018 | 06:07
Ага! Москва хотела Хиллари Клинтон.
sparky 03 августа 2018 | 06:16
plidurok: А Путин в Хельсинки сознался, что Хиллари ему как-то не очень, видимо старовата дама, а вот Дональд был вполне по душе, возможно из-за прически.
nigelliri56 03 августа 2018 | 06:18
Ты смотри какой неблагодарный. Обманул кремлевского карлика в самых его лучших чувствах, любезно предоставившего хакерам деньги российских налогоплательщиков для его избирательной компании.