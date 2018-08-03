Минюст России прорабатывает механизм ликвидации НКО, финансируемых из США
Ведомство готовит соответствующий законопроект, пишет газета «Ведомости». Речь идёт о некоммерческих организациях, которые действуют в ущерб России, — поясняется в документе. Ликвидация подобных организаций предусмотрена законом, принятым ещё в 2012 году. Однако по словам главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, в отношении НКО этот закон не применялся ни разу. Чем вызвана активизация борьбы с некоммерческими организациями, которые финансируются из США, Минюст не пояснил. В «Агоре» считают, что это может быть связано с делом задержанной в Соединённых штатах россиянки Марии Бутиной – её обвинили в работе иностранным агентом без регистрации.
Комментарии6
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vladislav 03 августа 2018 | 05:53
Мстительно.
chapter_2 03 августа 2018 | 06:28
vladislav: Некоммерческая общественная организация Российский футбольный союз (РФС) получил от ФИФА за выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018 несколько миллионов долларов. Почему МинЮст РФ не признаёт РФС иностранным агентом?
zztop1960 03 августа 2018 | 06:09
Запретить РПЦ , которая имеет филиалы по всему миру и получающая финансы из этих филиалов , в том числе из США и других стран НАТО
alexakimfaa 03 августа 2018 | 06:14
zztop1960: А ведь Вы правы - РПЦ имеет филиалы повсюду,и получает денежные средства от них...И не платит в российский бюджет ни копейки...
max3446 03 августа 2018 | 06:28
кстати эта агора как правозащитная организация защищает Бутину в пендостане, ведь обвинения против неё очевидно политически мотивированные и арестована за то, что является россиянкой
chapter_2 03 августа 2018 | 06:49
max3446: М.Бутину в США судят не "за то, что является россиянкой", а за преступную деятельность.