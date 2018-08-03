Минюст России прорабатывает механизм ликвидации НКО, финансируемых из США

Ведомство готовит соответствующий законопроект, пишет газета «Ведомости». Речь идёт о некоммерческих организациях, которые действуют в ущерб России, — поясняется в документе. Ликвидация подобных организаций предусмотрена законом, принятым ещё в 2012 году. Однако по словам главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, в отношении НКО этот закон не применялся ни разу. Чем вызвана активизация борьбы с некоммерческими организациями, которые финансируются из США, Минюст не пояснил. В «Агоре» считают, что это может быть связано с делом задержанной в Соединённых штатах россиянки Марии Бутиной – её обвинили в работе иностранным агентом без регистрации.