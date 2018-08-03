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04:07, 03 августа 2018

В Лос-Анджелесе началось расследование в отношении одного из участников поп-группы Backstreet Boys

Ника Картера подозревают в изнасиловании, сообщает телеканал Fox News. Кто подал заявление – не уточняется. В феврале одна из американских певиц обратилась в полицию с заявлением о том, что Картер изнасиловал её 15 лет назад. Певец обвинения отверг. По его словам, связь была по взаимному согласию.

Комментарии

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eniro 03 августа 2018 | 05:02

Вот дурачек, признался бы сразу и сегодня был бы уже на свободе.

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