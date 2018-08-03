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04:03, 03 августа 2018

Россиянку, работавшую в американском посольстве в Москве, заподозрили в шпионаже в пользу России

Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на источник в спецслужбах. Имя сотрудницы и её должность газета не называет. Известно лишь, что женщину наняла Секретная служба США. У сотрудницы был, в том числе, доступ к графикам американского президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

В 2016 году служба безопасности при американской димписсии обратила внимание на частые встречи сотрудницы с представителями ФСБ России без санкции начальства. По данным газеты, россиянку уволили без лишней огласки, чтобы не портить имидж Секретной службы США. Увольнение, по словам источника, произошло перед массовой высылкой американских дипломатов из России в прошлом году.

Комментарии

3

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eniro 03 августа 2018 | 04:22

А можно по-подробнее, про методы и формы получения доступа к секретной информации. Интересно, понимаете- ли, вдруг что-то новенькое...

omichka 03 августа 2018 | 04:32

???
Заподозрили?

koshkaedu 03 августа 2018 | 04:48

Любая россиянка, работающая в американском посольстве в Москве, является
шпионкой и диверсанткой. И любой россиянин тоже. Особенно уборщицы и сторожа.

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