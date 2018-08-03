В России увеличиваются госпошлины за оформление загранпаспорта и водительского удостоверения нового образца

В России с сегодняшнего дня увеличиваются госпошлины за оформление загранпаспорта и водительского удостоверения нового образца. В первом случае придётся заплатить пять тысяч рублей, во втором – три тысячи. Вступил в силу соответствующий закон, сообщает агентство ТАСС.