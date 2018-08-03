В России увеличиваются госпошлины за оформление загранпаспорта и водительского удостоверения нового образца
В России с сегодняшнего дня увеличиваются госпошлины за оформление загранпаспорта и водительского удостоверения нового образца. В первом случае придётся заплатить пять тысяч рублей, во втором – три тысячи. Вступил в силу соответствующий закон, сообщает агентство ТАСС.
Комментарии3
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efilika 03 августа 2018 | 03:14
Обираловка рулит. Что еще собираются увеличить?
lom2011 03 августа 2018 | 03:29
"Ноу-хау" российского безмозглого чиновничества.
Искать источники пополнения бюджетов.
Ввиду полного скудоумия, уродцы во власти не нашли ничего иного, как повышать величины налогов, штрафов, цен на топливо, на ЖКХ, на электроэнергию, пошлины и т.д.
Просто недееспособная власть, бесталанная, вороватая, корыстная, извращённая.
plank1957 03 августа 2018 | 03:34
Будут ездить без прав.