Роберт Мюллер, расследующий вмешательство Москвы в американские выборы, намерен допросить Эмина Агаларова
Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство Москвы в американские выборы, намерен допросить российского бизнесмена и певца Эмина Агаларова. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на адвоката предпринимателя. Агаларов присутствовал на встрече сына Дональда Трампа с российским юристом Наталией Весельницкой перед выборами в 2016 году. Адвокат не уточнил, собирается ли также Мюллер допросить отца бизнесмена – миллиардера Араса Агаларова, у которого, как отмечает NBC, есть связи с президентом Владимиром Путиным.
Комментарии1
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lom2011 03 августа 2018 | 03:35
Причинно-следственная цепочка всё таки вновь приводит к Пугабе. Как главному источнику Зла в России и за её пределами.
Кто бы сомневался?