Роберт Мюллер, расследующий вмешательство Москвы в американские выборы, намерен допросить Эмина Агаларова

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство Москвы в американские выборы, намерен допросить российского бизнесмена и певца Эмина Агаларова. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на адвоката предпринимателя. Агаларов присутствовал на встрече сына Дональда Трампа с российским юристом Наталией Весельницкой перед выборами в 2016 году. Адвокат не уточнил, собирается ли также Мюллер допросить отца бизнесмена – миллиардера Араса Агаларова, у которого, как отмечает NBC, есть связи с президентом Владимиром Путиным.