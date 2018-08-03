Российские журналисты, погибшие в Центральной Африке, по всей вероятности, хорошо понимали язык напавших на них людей

Об этом рассказал водитель, который выжил после нападения, утверждают источники центральноафриканских СМИ. По их данным, сейчас водитель находится под стражей, сообщает телеканал «Дождь».

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в минувший понедельник. В Центральной Африке они снимали документальный фильм о частной военной компании Вагнера.