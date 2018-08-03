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02:07, 03 августа 2018

Эммерсон Мнангагва переизбран президентом Зимбабве

Завершился подсчёт голосов во всех десяти провинциях, сообщает телеканал SABC со ссылкой на избирком страны. За Мнангагву, представляющего правящую партию, проголосовали почти 2,5 миллиона избирателей. Его основной соперник – кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза набрал примерно на 300 тысяч голсов меньше. При этом он с более чем двукратным преимуществом победил на выборах в столице, Хараре.

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