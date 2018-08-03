Олег Дерипаска, по данным источников, не согласился с условиями вывода компании Русал из-под санкций
Бизнесмен считает, что требования Минфина США неприемлемы, экономически не обоснованы и близки к попытке «порабощения», сообщает агентство Блумберг. Источники отмечают, что позиция Дерипаски осложняет переговоры по этому вопросу. Официальных комментариев бизнесмена на этот счёт нет.
Минфин США ввёл санкции в отношении Дерипаски и связанных с ним компаний в апреле. В Русале, пытаясь снять ограничения, бизнесмен отошёл от управления и согласился полностью сменить совет директоров, он также нанял лоббистов для переговоров с Минфином.
Комментарии4
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edward_sakash 03 августа 2018 | 02:24
Дерипаска не может понять простую вещь: его не должно быть в компании, от слова "совсем".
stalin_vsegda_zhiv 03 августа 2018 | 02:36
Дерипаска рассмешил, видите ли требования "неприемлемы". Это тебе не приватизация 90-х в России. Будешь права качать и грамма своего алюминия в США больше никогда не продашь.
efilika 03 августа 2018 | 03:16
stalin_vsegda_zhiv: будем на это надеяться. Может и Европа подключится?
lom2011 03 августа 2018 | 03:32
Этого уродца, Дерипаску, травящего жителей российских портовых городов глинозёмом, необходимо блокировать по всем параметрам. Тормознуть поставки глинозёма, не покупать у него алюминий. Дерипаска не самостоятелен, он донор чекистов. Поэтому все его мерзости сходят ему с рук.