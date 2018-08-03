Олег Дерипаска, по данным источников, не согласился с условиями вывода компании Русал из-под санкций

Бизнесмен считает, что требования Минфина США неприемлемы, экономически не обоснованы и близки к попытке «порабощения», сообщает агентство Блумберг. Источники отмечают, что позиция Дерипаски осложняет переговоры по этому вопросу. Официальных комментариев бизнесмена на этот счёт нет.

Минфин США ввёл санкции в отношении Дерипаски и связанных с ним компаний в апреле. В Русале, пытаясь снять ограничения, бизнесмен отошёл от управления и согласился полностью сменить совет директоров, он также нанял лоббистов для переговоров с Минфином.