Американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях в отношении России
Документ предполагает ввод ограничений в отношении ряда российских политиков и олигархов в ответ на вмешательство Москвы в американские выборы, присоединение Крыма и политику в Сирии, сообщает агентство Рейтер. Законопроект представили трое демократов и трое республиканцев, в том числе сенатор Джон Маккейн. Среди прочего авторы предлагают оценить состояние российского президента Владимира Путина и выяснить, занимается ли Москва спонсированием международного терроризма.
Комментарии7
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largo1122 03 августа 2018 | 02:09
Готовьте кошельки на оплату, думаю повышение ндс эти затраты не отобьёт, придется еще как-нибудь обобрать россиян
stalin_vsegda_zhiv 03 августа 2018 | 02:41
//Законопроект представили трое демократов и трое республиканцев//
А, ну если они там рука об руку идут, то пройдет. Я же сразу сказал, что физиономии у Путина и Матвиенко после Хельсинки были очень кислые. Видимо после переговоров они сразу хорошо поняли, что как поется в одной песне А.Новикова - "пряник бы, а нет - все палка" их ожидает.
popyas 03 августа 2018 | 02:54
stalin_vsegda_zhiv: " Оценить состояние В. Путина"? Да нищеброд,зарплату не получал 19 лет, приходится по кремлёвским урнам шнырять! урны все именные Абрамовичь ну прочая шелуха1
ormanov 03 августа 2018 | 02:27
Среди прочего авторы предлагают оценить состояние российского президента Владимира Путина
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Хотя натыренное умело спрятано, но найдут и оценят.
splin2 03 августа 2018 | 02:37
ormanov:попробуй найди спрятанное//
Владимир Путин по отработанной в 90 -х годах схеме в доле у самых успешных олигархов.
kondrakr 03 августа 2018 | 02:27
Нормально! Россияне а такие вещи платят охотно. Это повышает их самооценку.
tonight 03 августа 2018 | 02:42
"и выяснить, занимается ли Москва спонсированием международного терроризма."
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Конечно занимаeтся! Раша помогает террористам оружием в обмен на алмазы