Американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях в отношении России

Документ предполагает ввод ограничений в отношении ряда российских политиков и олигархов в ответ на вмешательство Москвы в американские выборы, присоединение Крыма и политику в Сирии, сообщает агентство Рейтер. Законопроект представили трое демократов и трое республиканцев, в том числе сенатор Джон Маккейн. Среди прочего авторы предлагают оценить состояние российского президента Владимира Путина и выяснить, занимается ли Москва спонсированием международного терроризма.