В Тверской области сегодня открывается рок-фестиваль «Нашествие»
В этом году подготовка сопровождалась скандалом. Сразу несколько групп отказались от участия из-за сотрудничества организаторов с Минобороны России. В сообщениях музыкантов говорилось, что рок-музыка не совместима с милитаризмом.
Комментарии2
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pusin_patriot 03 августа 2018 | 01:26
К дождю.
shoorah 03 августа 2018 | 01:39
Никакого там рока нету. Попса голимая.