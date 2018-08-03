Действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва побеждает на выборах президента страны
Об этом после подсчёта голосов в девяти из десяти провинций сообщает местный избирком, передаёт РИА Новости. Мнангагва набирает более двух миллионов голосов, его основной соперник, кандидат от оппозиции Нельсон Чамиза — миллион 900 тысяч голосов. При этом оппозиционный кандидат с более чем двукратным преимуществом победил в столице, Хараре.
Комментарии1
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andrang2 03 августа 2018 | 01:21
почему-то пидоры побеждают