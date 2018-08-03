Кандидат в мэры Москвы намерен независимо от КПРФ организовать референдум о пенсионной реформе
Кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» намерен независимо от КПРФ организовать референдум о пенсионной реформе. Об этом Илья Свиридов сообщил на своей странице в фэйсбуке. Он рассказал, что в ближайшее время собирается создать инициативную группу и подготовить документы для Центризбиркома. Одновременно проведения референдума добивается КПРФ. На днях коммунисты подали вторую по счёту заявку. Первая была отклонена из-за претензий к формулировке вопроса.
Комментарии1
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largo1122 03 августа 2018 | 01:56
Смотрю только ленивый не спекулирует на этой теме