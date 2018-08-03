Группа журналистов проведёт независимое расследование убийства россиян в Центральной Африке
В неё могут войти друзья Орхана Джемаля и других погибших. Об этом в эфире «Эха» сказал журналист Максим Шевченко. Он призвал российские власти поддержать создание расследовательской группы.
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко готовили фильм о частной военной компании Вагнера. Съёмочную группу убили в Центральноафриканской республике в минувший понедельник. Мотив и обстоятельства до сих пор неизвестны.
Комментарии1
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r88w556xl4 03 августа 2018 | 01:47
Их тоже отправят в ЦАР в качестве туристов?
Их тоже лишат какой-либо неприкосновенности?
У них тоже не будет никакой охраны?
Прямая непосредственная вина смерти журналистов - на Ходорковском, а кто их убил непосредственно из африканских бандюков, коих там тысячи, не столь уже важно.