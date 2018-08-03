Россиянку, работавшую в посольстве США в Москве, заподозрили в сотрудничестве с российскими спецслужбами
Об этом пишет британская газета «The Guardian» со ссылкой на источник. Речь идёт о женщине, которую нанимала на работу Секретная служба США. Она имела доступ к закрытой информации. Россиянка попала под подозрение два года назад из-за регулярных встреч с сотрудниками ФСБ без санкции начальства. Летом прошлого года женщину уволили на фоне масштабного сокращения числа американских дипломатов в России. Передала ли она какие-либо секретные сведения российским спецслужбам, в статье не уточняется.
Комментарии2
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chernyij 03 августа 2018 | 01:38
Как-будто там могли бы работать не сотрудничающие.
askanio 03 августа 2018 | 01:57
Эй, там Павленского в карцер посадили. А ну быстро побежали защищать его.