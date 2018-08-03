Россиянку, работавшую в посольстве США в Москве, заподозрили в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Об этом пишет британская газета «The Guardian» со ссылкой на источник. Речь идёт о женщине, которую нанимала на работу Секретная служба США. Она имела доступ к закрытой информации. Россиянка попала под подозрение два года назад из-за регулярных встреч с сотрудниками ФСБ без санкции начальства. Летом прошлого года женщину уволили на фоне масштабного сокращения числа американских дипломатов в России. Передала ли она какие-либо секретные сведения российским спецслужбам, в статье не уточняется.