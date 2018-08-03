Суд в Ростове рассмотрит иски родственников погибших пассажиров компании FlyDubai
Потерявшие близких жалуются на несправедливые компенсации от авиаперевозчика, хотя компания уверяет в обратном. Родственники получили до 20 тысяч долларов, но защита уверяет, что разбившийся самолет был застрахован на миллионы.
Ответчиками выступает FlyDubai и страховая компания. Иски начали рассматривать весной. Споры решаются в досудебном порядке. Большинство семей соглашаются подписать мировое соглашение.
Боинг-737 разбился два года назад в марте. Экипаж предпринял две попытки приземлиться в Ростове при плохих погодных условиях. При очередном наборе высоты лайнер резко наклонился и рухнул на землю. Все пассажиры, бортпроводники и пилоты погибли.
Причиной трагедии стала ошибка пилотирования.
Комментарии1
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danko1 03 августа 2018 | 00:22
Цена жизни рабов.
Хотя рабов даже более высоко оценивали.
И это по сравнению с миллионами долларов, которые выплачивают за погибших в авиакатастрофах в развитых странах.