Независимое расследование будет проведено для установления обстоятельств гибели трех российских журналистов в ЦАР
Независимое расследование будет проведено для установления обстоятельств гибели трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Об этом ранее в эфире «Эха» сказал журналист Максим Шевченко.
Шевченко усомнился в обоснованности основных версий гибели журналистов, которые есть на данный момент.
Напомним, 30 июля в ЦАР при невыясненных обстоятельствах были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они отправились в Африку для съемок фильма о деятельности ЧВК «Вагнер».
Комментарии6
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gригорьич 03 августа 2018 | 00:12
До какого отчаянного интеллектуального оскудения нужно довести общество, чтобы во главе криминального расследования встал откровенный фрик. Ему бы девочку-штангисту в замы и Сергея Маркова политруком. Кунсткамера. Фрик-шоу.
agamasat 03 августа 2018 | 00:13
Полиция ООН не может провести вскрытие тел убитых журналистов из-за отсутствия специалистов. 4 августа тела уже доставят в россию и в этом плане независимая экспертиза будет уже невозможна.( Будем надеяться, что они успеют доставить специалистов до отправки тел в россию.
forward 03 августа 2018 | 00:16
Главное чтобы Шевченко не занимался этим расследованием. Он только истерить и ругать либералов и сша может.
agamasat 03 августа 2018 | 00:26
forward: коммунистам вообще нельзя заниматься ничем, т.к. искаженное идеологией сознание искажает и восприятие реальности причинно-следственных связей.) На примере Шевченко это хорошо заметно.
prof57 03 августа 2018 | 00:18
Решили наворотить очередной поганой лжи. Обстоятельства ясны и понятны. Эти типа опытные военные корресподенты нарушил и все мыслимые и немыслимые правила. 1. Не получили аккредитации, как журналисты. 2. Пошли в обход посольства РФ. 3. Обманули местные власти, насчет цели и маршрутов. В любой гражданской войне для любой стороны они законная цель, как шпионы и провокаторы.
agamasat 03 августа 2018 | 00:30
prof57: запросить аккредитацию в посольстве РФ - это мощно, при всем том, что они исследовали связи российских ЧВК с антиправительственными группировками ЦАР, т.е. по сути, расследовали преступную деятельность россии на территории другого государства. Пиши еще!