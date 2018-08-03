Независимое расследование будет проведено для установления обстоятельств гибели трех российских журналистов в ЦАР

Независимое расследование будет проведено для установления обстоятельств гибели трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Об этом ранее в эфире «Эха» сказал журналист Максим Шевченко.

Шевченко усомнился в обоснованности основных версий гибели журналистов, которые есть на данный момент.

Напомним, 30 июля в ЦАР при невыясненных обстоятельствах были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они отправились в Африку для съемок фильма о деятельности ЧВК «Вагнер».