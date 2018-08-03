Законопроект о новых антироссийских санкциях внесен в американский Конгресс
Документ предусматривает запрет на транзакции, связанные с новым суверенным долгом России. Ограничительные меры предлагается ввести за инвестиции в российские энергетические проекты и за участие граждан США в российских нефтяных проектах. Проект предусматривает также новые санкции против российских политиков и олигархов, вовлеченных в коррупционную деятельность. Законопроект внесен группой сенаторов от обеих американских партий.
Новые санкции станут серьезным ударом для российской финансовой системы, — сказал ранее в эфире «Эха» доктор экономических наук Владислав Иноземцев.
Иноземцев также добавил, что в результате введения санкций произойдет дополнительный запуск инфляции, а западные держатели начнут сбрасывать российские долги.
Комментарии4
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shplint_05 03 августа 2018 | 00:17
Иноземцев ещё то говно, хорошего не предскажет.
agamasat 03 августа 2018 | 00:20
Кремлевцы ведут россию верной дорогой - стать изгоем для всего мира?
prof57 03 августа 2018 | 00:30
А молодца агент Путина Трамп - таки решил снести власть компрадоров в России....
kaplan911 03 августа 2018 | 00:31
\\ Группа сенаторов США представила проект усиления санкций против России
Один из авторов документа заявил, что нововведения будут «сокрушительными».
«Нынешний санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы 2018 года. Наша цель — изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции против России Путина, пока он не прекратит и не откажется от вмешательства в избирательный процесс в США, от кибератак против инфраструктуры США, выведет российские (войска — ИФ) с Украины, прекратит попытки создавать хаос в Сирии», — заявил один из авторов законопроекта сенатор Линдси Грэм.
Он подчеркнул, что речь идет о «самых болезненных» ограничительных мерах.\\
Ещё Обама, помнится, говорил.....если Россия не прекратит свой беспредел, то
дорого заплатит. Мол, разнесём экономику РФ в клочья.
Вот со Стерха и летят.....пух и перья.
Довыпендривался анклав во главе с бедоносцем.