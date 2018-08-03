Законопроект о новых антироссийских санкциях внесен в американский Конгресс

Документ предусматривает запрет на транзакции, связанные с новым суверенным долгом России. Ограничительные меры предлагается ввести за инвестиции в российские энергетические проекты и за участие граждан США в российских нефтяных проектах. Проект предусматривает также новые санкции против российских политиков и олигархов, вовлеченных в коррупционную деятельность. Законопроект внесен группой сенаторов от обеих американских партий.



Новые санкции станут серьезным ударом для российской финансовой системы, — сказал ранее в эфире «Эха» доктор экономических наук Владислав Иноземцев.

Иноземцев также добавил, что в результате введения санкций произойдет дополнительный запуск инфляции, а западные держатели начнут сбрасывать российские долги.