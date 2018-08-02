Россиянка, более 10 лет работавшая в американском посольстве в Москве, могла заниматься шпионажем.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в разведслужбах. По данным издания, женщина была нанята секретной службой США и имела доступ к электронной почте ведомства. В частности, она могла получать закрытую информацию о графике президента Трампа и вице-президента Пенса. Под подозрение женщина попала в 2016 году, но уволена только через год, незадолго до того, как ряд дипломатов США был отозван из-за введения новых антироссийских санкций. Имя подозреваемой издание не уточняет.