Сотрудники сил безопасности базы ВВС США «Райт-Паттерсон» расследуют сообщения о неизвестном вооруженном человеке, проникшем на объект. В «Твиттере» авиабазы сообщается о подозрительном мужчине, замеченном на территории госпиталя. Сотрудникам базы приказано укрыться в безопасных местах на время проведения расследования.