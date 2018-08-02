Сотрудники сил безопасности базы ВВС США «Райт-Паттерсон» расследуют сообщения о неизвестном вооруженном человеке
Сотрудники сил безопасности базы ВВС США «Райт-Паттерсон» расследуют сообщения о неизвестном вооруженном человеке, проникшем на объект. В «Твиттере» авиабазы сообщается о подозрительном мужчине, замеченном на территории госпиталя. Сотрудникам базы приказано укрыться в безопасных местах на время проведения расследования.
Комментарии5
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neon999 02 августа 2018 | 23:16
Неизвестный на базе США - это, конечно подходящая тема. Чтобы замылить темы важные,
российские, о которых велено лишний раз не упоминать.
danko_voila 02 августа 2018 | 23:34
neon999: Путин?
max3446 02 августа 2018 | 23:24
Строят на совесть: в США рухнула парковка с автомобилями (+ВИДЕО)
В американском Далласе обвалилась двухэтажная парковка. Десятки машин оказались под завалами, превратившись в металлолом.
Момент обвала на парковке зафиксировали камеры наблюдения. Сначала обвалилась одна из секций парковки, через несколько минут рухнула и другая.
monik_7 02 августа 2018 | 23:40
max3446: если нет жертв, то наплевать - все застраховано.
max3446 02 августа 2018 | 23:43
monik_7: а если бы в России так упало бы, чтобы тогда написали?