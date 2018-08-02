Избирком Новосибирской области срочно закупает лупы для проведения досрочных губернаторских выборов

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала госзакупок, по условиям конкурса лупы должны иметь 5-кратное увеличение, черный пластиковый корпус и ручки округлой формы. Максимальная цена контракта 66 тысяч рублей. Предполагается, что использовать лупы будут избиратели со слабым зрением.