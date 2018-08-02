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23:02, 02 августа 2018

Избирком Новосибирской области срочно закупает лупы для проведения досрочных губернаторских выборов

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала госзакупок, по условиям конкурса лупы должны иметь 5-кратное увеличение, черный пластиковый корпус и ручки округлой формы. Максимальная цена контракта 66 тысяч рублей. Предполагается, что использовать лупы будут избиратели со слабым зрением.

Комментарии

13

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mikhail_spb_ 02 августа 2018 | 23:14


Возможно, глядя через эти лупы на проголосовавших "за" жуликов, воров и бандитов, памфиловские избиркомовцы пятикратно завысят их число?

danko_voila 02 августа 2018 | 23:32

mikhail_spb_: возможно, видимо, вероятно, вроде, кадырка, мильтоны, пропиндосить. Изберкомовцы. За. Воров. Данко1. Тролль опущенный юморной.

igorrrpadlowitchs 02 августа 2018 | 23:43

mikhail_spb_: интересно, а что ЗА лупами кроется?

chernyij 02 августа 2018 | 23:17

Конгениально!

tanyaya 02 августа 2018 | 23:24

Копейка рубль бережёт.
Не все слабовидящие смогут дойти до участка.
Да и не надо им.
Их "лупы с ручками округлой формы" уже осели в карманах тех, кого надо карманах.
Ребятишкам на молочишко, бабёнке на цветочки, курочка по зёрнышку.

zloy_sok 02 августа 2018 | 23:24

Будут совесть и достоинство кандидатов изучать?
Да там микроскопы нужны....

fresh_breeze 02 августа 2018 | 23:28

Пытаюсь понять, в чём тут преступление кровавого режима, но не получается.
Навальный сразу бы всё разъяснил. Типа, по бумагам там 50-ти кратное увеличение у каждой лупы, а в реальности в десять раз меньше. На украденную у народа разницу чиновники смогли купить себе по "Порше". Низабудим-нипрастим!!!

igorrrpadlowitchs 02 августа 2018 | 23:45

fresh_breeze: зри в корень - было раньше, а нынче зри за лупами и всё поймёшь!

neon999 02 августа 2018 | 23:33

Лупы для выборов - это первое дело. Совсем густая хрень пошла в новостях из сумасшедшего дома.

bratec_kot 02 августа 2018 | 23:48

Пускацйй залупы себе закупяn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxl и перфораторы для вибраццццииВсе для оргазма Мапфиловой(старой коммуннистической профсоюзной пилотки)

rusof_ob 03 августа 2018 | 00:08

Санкции действуют, когда-то пилили на видеокамерах, теперь на лупах. Если и дальше так пойдет, то распил уже будет на з...лупах, да и то, закупленных у Израиля, в усеченной версии.

benin_papa__ 03 августа 2018 | 00:13

Избиратель туп и глуп.
И не видал больших ..луп))

rusof_ob 03 августа 2018 | 00:26

benin_papa__: где бы он их увидел, если 18 лет ему навязывают только полутораметровую?

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