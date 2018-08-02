Литературную премию имени Гумилева следует присуждать только за произведения о демографии, укреплении нравственности
Литературную премию имени Николая Гумилева следует присуждать только за произведения о демографии, укреплении нравственности и развитии экономики и содержащие полезную региону пропаганду. Как пишет Ъ, так считает губернатор Тверской области Игорь Руденя. На заседании регионального правительства глава региона высказал пожелание, чтобы организаторы премии «скорректировали направление» творчества участников конкурса, так как «нас больше интересует, когда воспевают человека труда». «Вот эти размышления на тему «Чей ты, откуда ты и кто мы?», вот этого нам не надо», — цитирует губернатора «Радио Свобода». На заседании 31 июля правительство Тверской области утвердило присуждение ежегодной премии Гумилева, которая составляет 50 тысяч рублей.
Комментарии18
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hastings 02 августа 2018 | 23:08
Правильнр. Гумилева еще Сталин наградами баловал - именно за патриотические нравственные стихи и рассказы!
sparky 02 августа 2018 | 23:36
hastings: Николая Гумилева расстреляли в 1921 году. И когда же товарищ Сталин успел его побаловать?
tks 02 августа 2018 | 23:46
sparky: А у путорасов и сталинистов что отец, что сын - вообще без всякой разницы. Всё заедино материал расходный.
sparky 02 августа 2018 | 23:49
tks: Льва тоже аж с 32 года Сталин все тюрьмами да лагерями баловал.
sparky 02 августа 2018 | 23:52
hastings: У тебя, болезный, вопрос с еврейским Богом не выяснен, а ты еще куда-то полез, умник.
Иди к батюшке, поразбирайся, какой ад тебя ждет.
mikhail_spb_ 02 августа 2018 | 23:10
Очевидно, что теперь премию будут присуждать только самым отпетым пропагандонам.
Раз начальничкам так захотелось.
stebinmaku 02 августа 2018 | 23:21
"только за произведения о демографии, укреплении нравственности"
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А если о сексе,. как способе улучшения демографической ситуации?..
tanyaya 02 августа 2018 | 23:26
Я прямо представила, как сейчас гомерически хохотала бы Анна Андреевна Ахматова.)))))))))
sparky 02 августа 2018 | 23:30
Все правильно, кто девушку ужинает за 50 тысяч, тот её и танцует.
Только премию нужно назвать не имени Гумилева, а имени щедрого Руденя.
ramses333 02 августа 2018 | 23:34
Вот эти размышления на тему "Чей ты, откуда ты и кто мы?", вот этого нам не надо.
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"Проклятые вопросы бытия", которые этот "многоумный" губер озвучил, составляют суть любого искусства. Они же отличают человека от говорящего животного. Но этой власти в идеале нужны именно животные, не наделенные способностью рефлексировать. А то, действительно, начнут неудобные вопросы задавать самим себе и вороватому, циничному, человеконенавистническому начальству.
tks 02 августа 2018 | 23:41
Теория этногенеза такое же шарлатанство, как и его политическая теория.
tks 02 августа 2018 | 23:44
Чёртов t9: такое же шарлатанство, как и геополитическая теория.
tks 02 августа 2018 | 23:51
tks: Интересно, а этот губер вообще знает, о чем писал Николай Гумилев, а о чем - Лев Гумилев? Он разницу между отцом и сыном вообще понимает? А то есть ощущение, что он аоэта-акмеиста с теоретиком этногенеза спутал...
sparky 02 августа 2018 | 23:44
tks: Премия имени поэта Николая Гумилева, а не его сына Льва.
tks 02 августа 2018 | 23:59
sparky: Если их даже губернатор (!!) путает, я то чем его хуже? Вдруг тоже губером стану, когда также путать начну?
tks 03 августа 2018 | 00:01
sparky: Просто то, что губер сказал, с нятяжечкой в этногенез укладывается, но никак не в акмеизм.
sparky 03 августа 2018 | 00:04
tks: Губеру простительно, он же прям от себя целых 50 тысяч оторвал на премию. Так что он "имеет право" любой дебилизм проявлять за свой, как он считает, счет.
anton_ivanov 02 августа 2018 | 23:46
Гумилев в большом долгу.