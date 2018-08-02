Литературную премию имени Гумилева следует присуждать только за произведения о демографии, укреплении нравственности

Литературную премию имени Николая Гумилева следует присуждать только за произведения о демографии, укреплении нравственности и развитии экономики и содержащие полезную региону пропаганду. Как пишет Ъ, так считает губернатор Тверской области Игорь Руденя. На заседании регионального правительства глава региона высказал пожелание, чтобы организаторы премии «скорректировали направление» творчества участников конкурса, так как «нас больше интересует, когда воспевают человека труда». «Вот эти размышления на тему «Чей ты, откуда ты и кто мы?», вот этого нам не надо», — цитирует губернатора «Радио Свобода». На заседании 31 июля правительство Тверской области утвердило присуждение ежегодной премии Гумилева, которая составляет 50 тысяч рублей.