В Уфе задержали бывшего осужденного, который накануне рассказал о пытках в башкирских колониях
Как сообщает «Медиазона», Булат Фаррахов, отбывавший срок в колонии строгого режима в Уфе, сегодня вместе с местной журналисткой был на приеме у председателя общественной наблюдательной комиссии республики Олега Галина. После этого его задержали по обвинению в оскорблении сотрудника полиции. Ранее Фаррахов дал интервью местному изданию «ПроУфу» об условиях содержания в колонии.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 02 августа 2018 | 23:07
Видимо, информация о пытках в гулаге является настолько оскорбительной для мильтонов, что на свободе оставлять свидетеля просто нельзя.
danko_voila 02 августа 2018 | 23:29
mikhail_spb_: видимо, вероятно, возможно, вроде, наверное. Мильтоны, кадырка, нельзя.
palmcoast___ 02 августа 2018 | 23:10
Бывший зэк так раздухарилса, что начал и ментов матом крыть, как вертухаев на камару. В роль вошел. Артист мля..
grigorcar 02 августа 2018 | 23:23
palmcoast___:
глубокое знание материала. никак не пойму только какого? Вы из зыков или из ментов будете? или из вертухаев? или из артистов...
palmcoast___ 02 августа 2018 | 23:36
grigorcar:
Если бы вы не задали такой вопрос, то мог бы и задуматься...
balamuto 02 августа 2018 | 23:36
grigorcar: Он из пидарастов флоридских...есть такой вид попугаев.
danko_voila 02 августа 2018 | 23:39
balamuto: во Флориде данко1 живет. Не обижай ее. Она просто воровка. Все помнят её валютное дело на кубанщине. Теперь она в провозащитницы перекрасилась. Набери Весёлкина из маями. Дело на кубанщине.
mamiluk 02 августа 2018 | 23:12
"Тюрьма народов"-термин который надолго закрепился в РФ и который четко определяет нынешнее состояние дел на этой территории-где население стало заложником преступной системы.
popov_m 02 августа 2018 | 23:13
А почему "ВВ" по гражданке всегда домой отправляются, А???
pantera_1 02 августа 2018 | 23:33
Он подумал: вот она, свобода. И слова, в том числе. И ошибся.
chernyij 03 августа 2018 | 00:11
Попытают и отпустят, делов то.
kaplan911 03 августа 2018 | 00:22
Блин, как они боятся правды.
Гнилой люд эти вертухаи, менты.....чкцарьки.