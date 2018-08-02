В Уфе задержали бывшего осужденного, который накануне рассказал о пытках в башкирских колониях

Как сообщает «Медиазона», Булат Фаррахов, отбывавший срок в колонии строгого режима в Уфе, сегодня вместе с местной журналисткой был на приеме у председателя общественной наблюдательной комиссии республики Олега Галина. После этого его задержали по обвинению в оскорблении сотрудника полиции. Ранее Фаррахов дал интервью местному изданию «ПроУфу» об условиях содержания в колонии.