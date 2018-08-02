Суд в Москве отправил в СИЗО всех трех сестер Хачатурян
Под стражей они будут находиться до конца сентября. Крестина Мария и Ангелина Хачатурян обвиняются в убийстве отца, который, по утверждениям девушек, мучил их. Все три заседания прошли в закрытом режиме, поскольку, одна из сестер не достигла совершеннолетия. По сведениям ответственного секретаря московской ОНК Ивана Мельникова, сестер, скорее всего, поместят в «женское» СИЗО-6.
Комментарии10
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palmcoast___ 02 августа 2018 | 23:04
Хутинская пунта, они же еще совсем дети..
chernyij 02 августа 2018 | 23:09
palmcoast___: вот если бы они писали стихи и им требовалось несколько часов в день для похода по дорогим бутикам, можно было бы ограничится домашним арестом
palmcoast___ 02 августа 2018 | 23:15
chernyij:
Теперь им ни что ни помешает раскрыть свой талант..
А вы ЗА нанесение 38ми ножевых ран и 10 молоточных., похоже..
chernyij 02 августа 2018 | 23:20
palmcoast___: Нет, я за равноправие, а у вас не биполярное расстройство?
mikhail_spb_ 02 августа 2018 | 23:16
Это их семейное дело.
Почему вмешивается какой-то суд?
danko_voila 02 августа 2018 | 23:27
mikhail_spb_: юморной троллль ты перезрел. Почему.
amrigo 02 августа 2018 | 23:21
В стране, где легализовано домашнее насилие, выход только один — делать самосуд и дочери правильно сделали, что убили отца-садиста. Терпеть издевательства нельзя. Церковь добивалась декриминализации домашнего насилия с целью укрепления "духовности", когда муж избивает свою жену и насилует дочерей. Долой такую духовность!
Для чего российский вождь подписывал закон о декриминализации домашнего насилия? Наверно он это делал, чтобы дочери убивали своих отцов, другого логичного объяснения нет. Что хотели, то и получается.
Важно поддерживать феминистское движение чтобы противостоять пещерному патриархату, нужно добиваться возвращения уголовного наказания за домашнее насилие. Была бы статья, такие отцы сидели бы в тюрьмах и полиция защищала бы женщин и детей от насилия, но такой статьи нет. Сейчас президент со своей поповщиной несёт ответственность за такую дикость
dyymm 02 августа 2018 | 23:27
"Три сестры" в современных реалиях...
kochar 02 августа 2018 | 23:38
Мутная история какая то.
Почему нет объяснения матери и родственников почему и как вообще это могло произойти?
Не могли три сестры без пьянки просто зарезать,,да ещё с нанесением несколько десятков ножевых ран .
Какая то детдомовская история из проклятой глуши.
xrays 02 августа 2018 | 23:43
Темная история: мать бросает детей, брат сбегает из дома, но рассказывает какой классный отец