Суд в Москве отправил в СИЗО всех трех сестер Хачатурян

Под стражей они будут находиться до конца сентября. Крестина Мария и Ангелина Хачатурян обвиняются в убийстве отца, который, по утверждениям девушек, мучил их. Все три заседания прошли в закрытом режиме, поскольку, одна из сестер не достигла совершеннолетия. По сведениям ответственного секретаря московской ОНК Ивана Мельникова, сестер, скорее всего, поместят в «женское» СИЗО-6.