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22:32, 02 августа 2018

Участники Pussy Riot, устроившие на матче чемпионата мира по футболу акцию завтра должны будут явиться в ОВД «Лужники»

Участники Pussy Riot, устроившие на финальном матче чемпионата мира по футболу акцию «Милиционер вступает в игру», завтра должны будут явиться в ОВД «Лужники».

Ранее суд отказался рассматривать текущие материалы полиции, и теперь сотрудники правоохранительных органов будут переоформлять протоколы, — сказал в эфире «Эха» издатель «Медиазоны», один из участников акции Петр Верзилов.
Ранее четверо участников Pussy Riot были задержаны на выходе из спецприемника, где они отбывали 15 суток ареста за проведение акции. Полицейские составили на них протоколы за проведение публичного мероприятия без уведомления.

Комментарии

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palmcoast___ 02 августа 2018 | 22:49

Интересно, прийдут на допрос в ментовской форме?

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