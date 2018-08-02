Спецпрокурор Роберт Мюллер хочет допросить певца Эмина Агаларова

Об этом сообщил телеканал Эн-би-си со ссылкой на Скотта Балбера, адвоката певца. Агаларов, как утверждают американские СМИ, помог организовать встречу Дональда Трампа — младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке. Адвокат не стал уточнять, заинтересован ли спецпрокурор в проведении беседы с отцом Эмина Арасом Агаларовым, президентом российского холдинга «Крокус груп». Имя Араса Агаларова фигурировало в переписке, которую опубликовал Трамп младший.