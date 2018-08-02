США пока не фиксируют хакерских атак на инфраструктуру промежуточных выборов в Конгресс в ноябре
Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рей. Однако, по его словам, противники США могут в любой момент «попытаться посеять раздор и подорвать доверие» среди американцев.
Комментарии3
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danko_voila 02 августа 2018 | 22:53
Я тоже не фиксирую.
andreyoo 02 августа 2018 | 22:53
США пока не фиксируют хакерских атак ...
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Это лишний раз длказывает коварство России и ее хакеров. Они стали нагло и тщательно маскироваться.
andreyoo 02 августа 2018 | 22:55
могут в любой момент «попытаться посеять раздор и подорвать доверие» среди американцев.
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Поэтому американские компетентные органы внимательно следят и вовремя поправят американские сми и блогеров. А особо опасных заблокируют.