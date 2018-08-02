Вмешательство в политические процессы США предпринимается из России как с ведома, так и без ведома российских властей

С таким утверждением выступил директор Нацразведки США Дэниел Коутс. По его словам, Россия использует различные способы влияния: с помощью СМИ, соцсетей, интернет-ботов и своих «доверенных лиц». Впрочем, Коутс признал, что активность России уже не столь масштабна как во время президентской кампании 2016 года.