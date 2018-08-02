Они не отрицают, что совершили преступление, но утверждают, что были вынуждены это сделать, поскольку терпели с его стороны систематическое насилие.

На скамье подсудимых три девушки 17, 18 и 19 лет. Как сообщил Интерфаксу ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, сестер, скорее всего, поместят в «женское» СИЗО-6 в Печатниках.

Тело 57-летнего мужчины со множеством ранений было обнаружено 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. По одной версии, Хачатурян под действием наркотиков напал на девушек с ножом, но одна из них смогла его выхватить. По другой — убийство было спланировано. О случившемся правоохранителям сообщила одна из дочерей. Их задержали. Старшую доставили в больницу с колото-резаными ранами. Она говорит, что ее ранил отец.

По данным СМИ, Хачатурян был «суровым отцом» — запрещал детям выходить из дома без необходимости, встречаться с друзьями, часто бил. Соседи рассказали, что видели у девочек синяки и слышали крики из их квартиры. При этом, по их словам, он не только терроризировал дочерей, но и держал в страхе весь двор: стрелял женщине в ногу и грозил пистолетом. Соседи полагают, что убитый торговал наркотиками. Между тем, по данным агентства «Москва», Хачатурян был контужен в Афганистане и в последнее время принимал антидепрессанты. Его друзья уверены, что сестры на него наговаривают.

ОНК планирует обратиться к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой проверить деятельность органов опеки и школы, где учились девочки.