Рыночная капитализация Apple выросла до 1 триллиона долларов

Рост акций произошел на фоне ранее опубликованного компанией квартального отчета.

Это далеко не предел для капитализации компании, нового скачка следует ожидать осенью, — рассказал «Эху» техноблогер Валентин Петухов.

По словам Петухова, осенью компания представит не только новые гаджеты, но и серьезно обновит всю линейку своей продукции.