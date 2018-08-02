Рыночная капитализация Apple выросла до 1 триллиона долларов
Рост акций произошел на фоне ранее опубликованного компанией квартального отчета.
Это далеко не предел для капитализации компании, нового скачка следует ожидать осенью, — рассказал «Эху» техноблогер Валентин Петухов.
По словам Петухова, осенью компания представит не только новые гаджеты, но и серьезно обновит всю линейку своей продукции.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 02 августа 2018 | 22:13
Это ошибка.
До триллиона должна была вырасти капитализация родного Газпрома.
А Эппл ничего не должен стоить, поскольку его продукция не годится в подмётки нашим российским смартфонам.
igorrrpadlowitchs 02 августа 2018 | 22:25
mikhail_spb_: а как же страшилка для идиотов: они хотят захватить нашу нефть и газ! Идите в опу со своей нефтью и газом!
nowyrusic 02 августа 2018 | 22:53
mikhail_spb_: До триллиона может вырасти только долг родных газпрома и Роснефти.
Он уже сейчас в сумме к 150 миллиардам приближается.
так что еще немного поворуют и рекорд будет.
kottigr1 02 августа 2018 | 22:13
Apple стоит как вся РФ..
О-бал-деть !
Это Россия такая нищая или фирма Apple такая богатая ?
igorrrpadlowitchs 02 августа 2018 | 22:27
kottigr1: и без всяких алмазов, нефти и газа, но самое главное без миллеров и сечиных, димонов и вовок! ! Просто людей такие дураки не работают -вот и весь секрет!
popov_m 02 августа 2018 | 22:26
Главное не лезть "государству" под "одеяло" предпринимателей, тогда и в России всё наладится!!!
viktorova 02 августа 2018 | 22:31
Вот бедолаги, как мучаются там. Всего в 20 раз выше рыночной капитализации газпрома - «национального достояния»
neyexo 02 августа 2018 | 22:37
Не надо спешить - обычно в следующем квартале отчет уточняется ...
Больнее будет падать
raffal 02 августа 2018 | 22:55
neyexo:
Это соразмеримо со всем ВВП России.
neyexo: "Больнее будет падать"
Кто, Россия
.....
И ведь совсем просто проанализировать капитализацию Apple Inc. за последние пять лет, поквартально. Всё в открытом доступе. Ещё осенью 2017 года её капитализация превысила 900 млрд. USD и уже тогда аналитики предсказали повышение капитализации до триллиона USD в ближайшие несколько месяцев. Прогноз и сейчас позитивный.
palmcoast___ 02 августа 2018 | 22:47
Зато в России танки крепше.